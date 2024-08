Wird Romantik in Filmen überstrapaziert? Die Generation Z scheint das zu glauben

HQ

Sexszenen in Filmen können eine unangenehme Zeit sein, besonders wenn du deinen Eltern einen Film verkauft hast und dann vergessen hast, dass die Leute sich darin schmutzig machen, und du musst bequem gehen, sobald das Küssen beginnt.

Laut einer aktuellen Umfrage (via The Hollywood Reporter) ist die Generation Z mit Sexszenen im Allgemeinen so gut wie fertig. Von den 1500 Befragten hatten 51% genug von den rein romantischen Beziehungen und wünschten sich mehr platonische Beziehungen. 47,5 % sagten, dass Sex in Film und Fernsehen "nicht nötig" sei, während 44 % sagten, dass Romantik "überstrapaziert" wird.

Abgesehen von der ganzen Debatte über Sex in Film und Fernsehen gaben 56 % der Befragten an, dass sie lieber ein Originalwerk als ein Franchise oder eine Adaption sehen würden. Nimm das, Hollywood. Andere Ergebnisse zeigten, dass die Generation Z es hasst, rassistische Stereotypen zu sehen, einschließlich der Tatsache, dass eine farbige Person als Bösewicht oder Charakter mit negativen Eigenschaften angesehen wird, dass soziale Medien als "authentische Medien" gelten und dass sie sehen wollen, dass Menschen in ihren Geschichten alle Widrigkeiten schlagen.