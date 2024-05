Wird Perfect Dark oder State of Decay 3 nächsten Monat gezeigt?

HQ

Wie Sie wahrscheinlich wissen, hat Microsoft bestätigt, dass es am 9. Juni einen Xbox Games Showcase geben wird, bei dem wir voraussichtlich sehen werden, was die Zukunft den Xbox-Spielern zu bieten hat. Was können wir also erwarten?

Vieles deutet darauf hin, dass wir noch in diesem Jahr Spiele wie Indiana Jones und der große Kreis, Avowed und die Erweiterung für Starfield sehen werden. Aber darüber hinaus wissen wir nichts - obwohl über Gears 6 heftig gemunkelt wurde.

Jetzt erinnert uns Xbox-Insider Klobrille jedoch an das, was der Chef der Xbox Game Studios, Matt Booty, vor knapp einem Jahr sagte, nämlich dass er erwartete, dass wir sowohl Perfect Dark als auch State of Decay 3 innerhalb von 18 Monaten sehen würden, ein Zeitraum, der Events wie den bereits erwähnten Xbox Game Showcase im Juni, aber auch die Gamescom im August und die Game Awards im Dezember (genauer gesagt Monat 18 aus dem Statement) umfasst.

Es ist unwahrscheinlich, dass wir beide Spiele zu sehen bekommen, aber eines davon scheint vernünftig zu sein, wenn Booty tatsächlich beabsichtigt, seiner Aussage gerecht zu werden.