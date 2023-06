Wird Nicolas Cage in Death Stranding 2 dabei sein?

HQ

Norman Reedus, Guillermo del Toro, Léa Seydoux, Mads Mikkelsen, Lindsay Wagner, Jordan Vogt-Roberts, Conan O'Brien und viele mehr. An berühmten Leuten mangelt es in Death Stranding nicht gerade. Einer der Gründe dafür, abgesehen davon, dass Hideo Kojima sich mit so vielen in der Spiele- und Filmindustrie anfreundet, ist, dass Kojima Productions Zugang zu einer erstaunlichen Aufnahmetechnologie hat, die es ihnen ermöglicht, ziemlich schnell unglaubliche digitale Doubles von allem zu erstellen. Deshalb lohnt es sich vielleicht, sich daran zu erinnern, was heute passiert ist.

Denn Mr. Kojima beschloss, die Vorteile von Nicolas Cage voll auszunutzen, um bei der Eröffnung von Geoff Keighleys Summer Game Fest über Dead by Daylight zu sprechen, indem er ihn zu Kojima Productions einlud. Vielleicht war es nur, um ihm zu zeigen, dass Spiele viel realistischer aussehen können als Dead by Daylight oder einen anderen berühmten Schauspieler auf seiner Liste der "Besucher im Studio" zu streichen, aber es lohnt sich, sich daran zu erinnern, dass einige der oben genannten Prominenten auch nur eine kurze Zeit dort sein mussten, um ihr Konterfei in Death Stranding verewigen zu lassen. Könnte das bedeuten, dass wir Nicolas Cage in Death Stranding 2, dem Xbox-Projekt des Studios oder etwas anderem sehen werden? Die Zeit wird es zeigen.