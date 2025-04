Wird Moon Knight in Avengers: Doomsday erscheinen?

HQ

Nach seinem Auftritt in der Fernsehserie Marvel Studios Moon Knight haben wir Oscar Isaacs titelgebenden Superhelden mit gespaltener Persönlichkeit seitdem nicht mehr gesehen. Es wird keine zweite Staffel der Serie geben, und obwohl uns gesagt wurde, dass die Figur eines Tages in die Marvel Cinematic Universe zurückkehren wird, ist es sehr, sehr unklar, wann das tatsächlich sein könnte. Obwohl, vielleicht wird sich das bald ändern...

Isaac musste seinen Auftritt beim Star Wars Celebration in Japan im April absagen, alles wegen kurzfristiger Änderungen an seinem Produktionsplan. Dies wurde vom X-Account der Show bestätigt, wo sie dies als Grund angeben, aber nicht weiter erklären.

Das hat die Fans in eine Art Manie geführt, weil sie anfangen, zwei und zwei zusammenzuzählen. Avengers: Doomsday beginnt diesen Monat mit der Produktion in Großbritannien, und jetzt hat Isaac in letzter Minute eine Änderung an seinem Produktionsplan...

Was denkst du? Bedeutet das, dass Moon Knight einer der Helden im kommenden Ensemble-Streifen sein wird?