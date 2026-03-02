HQ

Der Iran ist eines der 48 Länder, die sich für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert haben, die im Juni und Juli 2026 in den USA, Mexiko und Kanada stattfinden soll. Sie fand in Gruppe G gegen Belgien, Ägypten und Neuseeland statt und wird drei Gruppenspiele in Seattle und Inglewood, Kalifornien, ausgetragen. Es wird ihre sechste Teilnahme an der Weltmeisterschaft sein, einschließlich der letzten drei Ausgaben, aber sie sind nie über die Gruppenphase hinaus gekommen.

Natürlich ist Irans Teilnahme am Fußballwettbewerb, nachdem die USA und Israel am Samstag einen Angriff gestartet hatten, bei dem der Oberste Führer Ali Khamenei getötet wurde, was einen neuen aktiven Konflikt im Nahen Osten auslöste, bei dem bis zu 15 Länder von Vergeltungsangriffen betroffen waren, noch ungewiss. Intern erwarten FIFA-Funktionäre jedoch weiterhin, dass Iran teilnehmen wird.

FIFA-Generalsekretär Mattias Grafstrom sagte am Samstag, dass "unser Fokus auf eine sichere Weltmeisterschaft mit allen Teilnehmern liegt", und laut Quellen der BBC erwartet die FIFA weiterhin, dass Iran am Wettbewerb teilnehmen wird.

Die Teilnahme Irans an der Weltmeisterschaft hat bereits zu Spannungen geführt, nachdem Iran im vergangenen Dezember mit einem Boykott der Auslosung der Weltmeisterschaft in Washington DC gedroht hatte, als die USA einigen iranischen Fußballoffiziellen die Zutritt zum Land verweigerten, obwohl diese letztlich an der Auslosung teilnahmen. "Wenn Iran sein Team abzieht – ein Ergebnis, das durchaus plausibel erscheint – wird die FIFA angesichts des Potenzials für Proteste und Unruhen wahrscheinlich erleichtert aufatmen", sagte Nick McGeehan von der Menschenrechtsorganisation FairSquare.

Nur die Zeit wird zeigen, wie lange der Konflikt aktiv bleibt und besonders, wie und wie lange der Machtwechsel in Teheran dauern wird. Irans geplantes Debüt bei der Weltmeisterschaft findet am 15. Juni gegen Neuseeland statt.