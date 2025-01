Wird Ihr PC in der Lage sein, Assassin's Creed Shadows auszuführen?

HQ

Erst gestern durften wir euch alles über unsere Zeit mit Assassin's Creed Shadows erzählen, eine Erfahrung nach vier Stunden Erkundung im feudalen Japan. Sie können diese Vorschau zwar hier lesen, aber wenn sie Ihr Interesse an dem kürzlich verschobenen Spiel geweckt hat, das nun voraussichtlich am 20. März auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird, fragen Sie sich vielleicht, ob Ihr Computer in der Lage sein wird, den Titel tatsächlich auszuführen.

Wenn das nach Ihnen klingt, hat Ubisoft jetzt die PC-Spezifikationen für das Spiel enthüllt, was bedeutet, dass wir wissen, was erforderlich ist, um Shadows bei Minimum, Recommended und Enthusiast auszuführen, und auch, wie sich die drei verschiedenen Raytracing-Stufen darauf auswirken werden.

Für die grundlegendsten Ray-Tracing-Levels ist die gute Nachricht, dass das Spiel recht zugänglich sein wird, aber für diejenigen, die den letzten Tropfen visueller Leistung aus dem Spiel herausholen möchten, benötigen Sie ernsthafte Hardware.

Selektives Raytracing:

Minimum:



Auflösung/FPS mit dynamischer Auflösung und Upscaling: 1080P bei 30 FPS



Visuelle Einstellungen: Niedrig



Prozessor: Intel Core i7 8700k/ AMD Ryzen 5 3600



Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB/ AMD Radeon RX 5700 8GB/ Intel Arc A580 8GB (REBAR ON)



Empfohlen:



Auflösung/FPS mit dynamischer Auflösung und Upscaling: 1080P bei 60 FPS



Visuelle Einstellungen: Hoch



Prozessor: Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x



Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 3060Ti 8GB/ AMD Radeon RX 6700 XT 12GB/ Intel Arc B580 12GB (REBAR ON)



Enthusiast:



Auflösung/FPS mit dynamischer Auflösung und Upscaling: 1440P bei 60 FPS



Visuelle Einstellungen: Hoch



Prozessor: Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x



Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 2070 8GB/ AMD Radeon RX 6700 XT 12GB/ Intel Arc B580 12GB (BEWEHRUNG AN)



Auflösung/FPS mit dynamischer Auflösung und Upscaling: 4K bei 60 FPS



Visuelle Einstellungen: Hoch



Prozessor: Intel Core i7 12700k/ AMD Ryzen 7 5800x3D



Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB/ AMD Radeon RX 7900 XT 20GB



Standard-Raytracing:

Minimum:



Auflösung/FPS mit dynamischer Auflösung und Upscaling: 1080P bei 30 FPS



Visuelle Einstellungen: Hoch



Prozessor: Intel Core i7 8700k/ AMD Ryzen 5 3600



Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 2070 8GB/ Nvidia GeForce RTX 2070 8GB/ Intel Arc B580 12GB (REBAR ON)



Empfohlen:



Auflösung/FPS mit dynamischer Auflösung und Upscaling: 1440P bei 60 FPS



Visuelle Einstellungen: Hoch



Prozessor: Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x



Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 4070 Super 12GB/ AMD Radeon RX 7800 XT 16GB



Erweitertes Raytracing:

Enthusiast:



Auflösung/FPS mit dynamischer Auflösung und Upscaling: 1440p bei 60 FPS



Visuelle Einstellungen: Ultra



Prozessor: Intel Core Intel i7 13700k/ AMD Ryzen 7 7800x3D



Grafikprozessor: Nvidia GeForce RTX 4080 16GB



Extrem:



Auflösung/FPS mit dynamischer Auflösung und Upscaling: 4K bei 60 FPS



Visuelle Einstellungen: Ultra



Prozessor: Intel Core Intel i7 13700k/ AMD Ryzen 7 7800x3D



Grafikprozessor: Nvidia GeForce RTX 4090 24GB



Apropos PC-Spezifikationen: Wir haben kürzlich erfahren, was es braucht, um Doom: The Dark Ages und South of Midnight auf dem PC auszuführen.