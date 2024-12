Wird heute Abend ein neues Tomb Raider angekündigt?

HQ

Heute Abend ist die Nacht der Game Awards, die um 01:00 Uhr GMT beginnt. Das Netz platzt derzeit vor Spekulationen und Gerüchten darüber, was gezeigt wird, obwohl vieles davon auf Wunschdenken basiert.

Wir sind uns nicht sicher, wo genau wir diese Nachricht platzieren sollen, denn es ist definitiv kein Gerücht, aber zumindest etwas, das wir als einen Hauch von... etwas. Denn am Vorabend der Game Awards ist der offizielle Tomb Raider-Account auf Instagram plötzlich zum Leben erwacht und hat ein kleines Video von Lara Croft geteilt, die dabei ist, einen Bissen Popcorn zu mampfen.

Sie schreiben:

"Herzlichen Glückwunsch an alle Nominierten bei den Game Awards! 🎮 Lara hat ihr Popcorn bereit, und wir 🍿🔥 auch. Wer nimmt den Sieg mit nach Hause? 👀"

Das bedeutet nicht unbedingt etwas, aber wir stellen fest, dass der Account von Lara Croft letztes Jahr keine Zeile über die Game Awards geschrieben hat.

Es wird definitiv bald Zeit für ein neues Tomb Raider, das letzte Spiel (Shadow of the Tomb Raider) wurde 2018 veröffentlicht, nächstes Jahr ist es also sieben Jahre her, dass wir das letzte Mal ein Spiel der Serie bekommen haben - und wir wissen seit Jahren, dass Crystal Dynamics an einem neuen Abenteuer arbeitet.

Darüber hinaus wurde kürzlich bestätigt, dass Sophie Turner Lara Croft in einer neuen TV-Serie spielen wird, und wir können uns vorstellen, dass sie gleichzeitig ein neues Spiel herausbringen wollen, um Marketing-Synergien zu erzielen.

Was meint ihr, interpretieren wir zu viel hinein oder werden wir heute Abend einen neuen Tomb Raider sehen?