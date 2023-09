Wird Finnlands ehemaliger Ministerpräsident Filmstar?

HQ

Die Politikerin Sanna Marin wurde 2019 im Alter von 34 Jahren finnische Ministerpräsidentin. Ihre Amtszeit endete nach der Wahl im Frühjahr 2023. Anfang dieses Monats trat Marin von ihrem Posten als Mitglied des finnischen Parlaments (Eduskunta) zurück, um als strategische Beraterin zum Tony Blair Institute zu wechseln.

Jetzt hat Sanna Marin bei der "Unterhaltungs- und Talentmanagementfirma" Range Media Partners unterschrieben. Jetzt ist es also an der Zeit, die Möglichkeiten in den Bereichen Medien und Unterhaltung zu erkunden, einschließlich "TV, Film, Audio und Markenpartnerschaft". Weitere Kunden von Range Media Partners sind Bradley Cooper, Tom Hardy und Keira Knightley. Vielleicht wird Marin also als nächstes ein Filmstar?

Range Media Partners beschreibt sich selbst als "Team renommierter Branchenführer, um darstellenden und aufnehmenden Künstlern, Regisseuren, Autoren, Profisportlern und anderen in der Unterhaltungsindustrie erstklassige Management- und Repräsentationsdienstleistungen zu bieten".

Die Zeit wird zeigen, wie Marin ihre Zeit nach der Politik verbringt.

Vesa Moilanen Lehtikuva

Danke, Politico