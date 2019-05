Wird ein neues Simpsons-Spiel auf der E3-Show enthüllt?

Es ist viele Jahre her, dass wir das letzte Mal ein großartiges Spiel mit den Simpsons gesehen haben, aber The Simpsons: Hit & Run gehört definitiv zu diesen Klassikern. Einiges deutet nun daraufhin, dass wir ein neues Game mit den gelben Personen zu Gesicht bekommen könnten. Die Organisatoren der bevorstehenden E3-Messe haben bekanntgegeben, dass einer der Produzenten und Autoren der Simpsons-Reihe einen der zahlreichen Panels, die neben den Pressekonferenzen abgehalten wurden, unterhält: "Weitere aufregende Neuigkeiten aus dem #E3Coliseum - tretet den Autoren und Produzenten von @TheSimpsons am 11. Juni bei!" Welcher der Autoren gemeint ist und warum sie wohl auf der E3 sein?