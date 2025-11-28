Wird ein neues Control -Projekt bei den Game Awards angekündigt? Eine kürzlich entdeckte Marke deutet darauf hin, dass es so sein könnte

HQ

Es sieht so aus, als wäre eine der geheimen Ankündigungen für The Game Awards bereits gespoilert worden. Wir sagen das, da kürzlich auf der Website des Intellectual Property Office der Europäischen Union eine Marke entdeckt wurde, die die Existenz eines neuen Control -Projekts von Remedy Entertainment bestätigt.

Wie von Insider Gaming festgestellt wurde, wurde die Marke von Nordia Attorneys at Law LTD eingetragen, das zufällig eine Anwaltskanzlei ist, die ebenfalls Remedy nutzt. Hinzu kommt die gelistete Marke selbst, die die Existenz eines Projekts namens Control Resonant offenbart.

Offizielle Informationen wurden von Remedy bisher nicht geteilt, aber diese Meldung tauchte zwei Wochen vor The Game Awards auf, und da Moderator Geoff Keighley und Remedy eine sehr gute Beziehung haben, die Alan Wake 2 in letzter Zeit bei mehreren Shows stark vertreten hat, scheinen sich alle Sterne auszurichten.

Ansonsten ist die genaue Natur dessen, was Control Resonant ist, ebenfalls unklar, denn obwohl wir wissen, dass Control 2 in der Pipeline ist, hat Remedy in letzter Zeit nach Möglichkeiten gesucht, sein Remedy Connected Universe zu erweitern, und dies könnte ein weiteres Beispiel dafür sein. Wie dem auch sei, wir müssen wahrscheinlich bis zum Morgen des 12. Dezember warten, um mehr zu erfahren.