Wird Donkey Kong Bananza ein GOTY-Anwärter sein? Wir diskutieren darüber in der neuesten The Gamereactor Show

Der Nintendo Switch 2 hat einen sehr bewundernswerten und beeindruckenden Start hingelegt, bei dem die Konsolen auf der ganzen Welt aus den Regalen geflogen sind. Das Gerät hat jedoch einen Hauptfehler, und das ist einfach ein Mangel an neuen Spielen, die man darauf spielen kann. Abgesehen von Mario Kart World und dem polarisierenden Nintendo Switch 2 Welcome Tour gibt es nur sehr wenige wirklich neue Spiele für das System, aber das wird sich zumindest teilweise im nächsten Monat ändern, wenn Donkey Kong Bananza erscheint.

Das Spiel wird voraussichtlich am 17. Juli erscheinen, und vor kurzem wurde ein Direct veranstaltet, der viel Zeit damit verbrachte, sich mit dem Projekt zu befassen und zu erklären, warum wir uns alle sehr darauf freuen sollten. Tatsächlich zeichnete das Direct ein Bild von einem Spiel, das ein weiterer Anwärter auf das Spiel des Jahres sein könnte, wenn es die Landung hält und die vielen Gameplay-Elemente einhält, die es während des Informations-Blowouts versprochen hat.

Wir sollten also damit rechnen, DK Bananza in GOTY-Konversationen später in diesem Jahr zu sehen. Wir machen das Spiel zum Thema der neuesten Episode von The Gamereactor Show, in der Alex und ich von dem 3D-Plattformer schwärmen und unsere ersten Eindrücke dazu schildern.

Schau dir die neueste Folge der Sendung unten auf dem Podcast-Anbieter deiner Wahl an, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.