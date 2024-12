Wird die Warhammer-Episode von Secret Level mit Henry Cavills Projekt in Verbindung stehen?

HQ

Nach seinem Ausscheiden aus The Witcher und dem DC Extended Universe und dem Ende seiner Amtszeit als Geralt of Rivia und Superman hat Henry Cavill eine Menge Zeit zu füllen, Zeit, die er damit verbringen wird, ein neues Highlander -Projekt zu erstellen und auch etwas, das mit Warhammer zu tun hat.

Da das Games Workshop -Franchise nach dem erstaunlichen Start von Warhammer 40,000: Space Marine II im September derzeit in aller Munde ist, haben viele begonnen, sich zu fragen, ob die kommende Secret Level -Episode, die der Serie gewidmet ist, irgendeine Verbindung zu Cavills Warhammer -Projekt haben wird.

Um eine Antwort darauf zu erhalten, hat sich GamesRadar+ kürzlich in einem Interview mit dem ausführenden Produzenten Dave Wilson getroffen. Er erklärte:

"Sie sind im Moment ziemlich getrennt. Ich würde sagen, wir stehen Games Workshop seit Jahren nahe und ich bin ein großer Warhammer-Fan. Wir haben vor genau 20 Jahren in den Blur [Studios] eine Episode von 40k gedreht, und es war einer meiner liebsten und stolzesten Momente meiner Zeit mit Blur. In diesen zwei Jahrzehnten habe ich es immer wieder in den Fingern gejuckt, wieder auf 40.000 zu kommen. Aber, wissen Sie, diese Franchises gehören nicht uns oder irgendjemandem in Hollywood, sie gehören den Kreativen in Nottingham, die dieses Franchise seit 40 Jahren am Leben erhalten, oder?

"Was auch immer Henry tut und welche Pläne wir auch haben mögen, alles, was wir wirklich tun wollen, ist, diese Franchise ein wenig höher zu bringen, wenn wir können. Wenn wir das, was wir gemeinsam tun, ergänzen könnten, wäre das großartig. Die Wahrheit ist, dass es in Warhammer so viele Geschichten zu erzählen gibt, dass selbst wenn es 10 Leute wären, die versuchen würden, sie zu erzählen, es wäre genug für alle dabei."

Was erhoffst du dir von Cavills Warhammer Projekt?