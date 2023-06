Wird die Macht in Star Wars Outlaws anwesend sein? Massive gibt uns die bestmögliche Antwort

Hilft Snowdrop bei der Erstellung von Filmen? Wird Massive in Zukunft mit mehr Disney-Häusern zusammenarbeiten? Wir haben mit dem Geschäftsführer des Studios in L.A. gesprochen.

Hands-Off Eindrücke zu Star Wars Outlaws: Der Hype ist stark

am 14. Juni 2023 um 11 Uhr VORSCHAU. Von David Caballero

Eine neue Schurkengeschichte in A Galaxy Far, Far Away, ein passender Schauspieler und Ton und eine vielversprechende Mischung aus Genres und Möglichkeiten, die mich daran erinnern, was Amy Hennigs und das 1313-Spiel hätten sein können... und noch einiges mehr. Sind das die Zutaten für die perfekte moderne Spieleadaption?