Wird der Streik wieder auferstehen? Ursprüngliche Entwicklung deutet auf spirituellen Nachfolger hin

Feindliche Soldaten in die Luft zu jagen und als knallharter Kampfhubschrauber aus isometrischer Perspektive den feurigen Tod auszuteilen – das war eine der großen Freuden der 90er Jahre. Und nur wenige Spiele haben diesen Nervenkitzel so eingefangen wie die Strike-Serie mit Klassikern wie Desert Strike, Jungle Strike und Nuclear Strike.

Aber die Zeit ist weitergegangen, oder vielleicht ist der Markt einfach übersättigt worden - wer weiß - und abgesehen von ein paar charmanten Indie-Takes, die in letzter Zeit aufgetaucht sind, ist das einst geliebte Chopper-Shooter-Genre so gut wie verschwunden. Allerdings gibt es nun einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass Strike wieder auferstehen könnte, wenn auch in Form eines spirituellen Nachfolgers.

Der Designer hinter den Originalspielen hat Interesse daran bekundet, die Serie wieder zum Leben zu erwecken, und behauptet, einige solide Ideen für die Weiterentwicklung des Franchise zu haben: die ikonische Action-Atmosphäre mit schnell fliegenden Hubschraubern beizubehalten und gleichzeitig die Mechanik für die Spieler von heute zu modernisieren.

Es geht darum, die Intensität und die straffe Steuerung zu bewahren, die die Originale so beliebt gemacht haben – aber mit aktuellem Design und Technologie aktualisiert. Allerdings ist dieses Projekt noch einige Jahre entfernt, um es klar zu sagen.

In einem Gespräch mit Time Extension sagte Barnes:

"Ich wurde in den letzten 10 Jahren oder so mindestens einmal im Monat gefragt - vielleicht länger - wann ich Strike wiederholen werde? Wann wird es einen neuen Strike geben? Und es war für mich immer eine Art Back-Cooking-Ding.

Wie ich schon früher gesagt habe, könnte ich wahrscheinlich aus dem Bett rollen und schlafwandeln, um ein neues Strike-Spiel zu machen. Aber deshalb tendiere ich immer zu den Dingen, die nichts mit Strike zu tun haben.

Kürzlich habe ich es damit verglichen, dass Leute Prince immer und immer wieder gefragt haben, ob er Purple Rain 2 machen möchte. Die Leute haben das lange Zeit getan und schließlich hat er Diamonds and Pearls gemacht, was im Wesentlichen Purple Rain 2 ist. Irgendwann werde ich meine eigenen Diamanten und Perlen herstellen, aber im Moment stehen noch etwa vier Spiele in der Warteschlange. Glücklicherweise haben sie sich aber alle gleichzeitig im Hintergrund bewegt, so dass sie im Laufe des nächsten Jahres oder so raus sein werden."

Bis dahin müssen wir uns mit Spielen wie Megacopter begnügen – eine lustige kleine Abwechslung, sicher, aber eindeutig nicht in der gleichen Liga wie die Old-School-Strike-Spiele.

Freust du dich auf ein neues Strike-Revival?