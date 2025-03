Wird der Komponist von Ghost of Tsushima für Ghost of Yotei zurückkehren?

HQ

Ghost of Tsushima ist seit Jahren eines der einzigartigsten und denkwürdigsten First-Party-Projekte von PlayStation, wobei das japanische Abenteuer von Sucker Punch aus dem 13. Jahrhundert zu einem modernen Klassiker wird. Diese geliebte Natur ist zum Teil den Bemühungen mehrerer Personen und Teams zu verdanken, darunter der Komponist Ilan Eshkeri, der den authentischen und herausragenden Soundtrack und die Musik für das Spiel geschaffen hat.

Da Eshkeri in der Vergangenheit mit Sucker Punch gearbeitet hat, hatte ich kürzlich die Gelegenheit, mit dem erfahrenen Komponisten zu sprechen, um mehr darüber zu erfahren, wie Ghost of Tsushima entstanden ist, und ob wir erwarten können, dass sein Talent in der kommenden Fortsetzung von Sucker Punch, dem erwarteten Ghost of Yotei, genutzt wird.

Als mir diese Frage gestellt wurde, sagte Eshkeri zu mir: "Weißt du, Ghost of Yotei ist wirklich in eine Menge Geheimhaltung gehüllt, so wie es auch sein sollte. Also fürchte ich, dass ich darüber nicht reden darf. Aber was ich sagen werde, ist, dass ich von Ghost of Yotei begeistert bin. Ich denke, es wird unglaublich. Aber ja, Sie müssen auf eine Ankündigung von Sony und Sucker Punch warten, um diese Frage zu beantworten."

Möchten Sie, dass Eshkeris musikalische Talente für Ghost of Yotei zurückkehren? Bis wir eine endgültige Antwort erhalten, sollten Sie sich das vollständige Interview mit dem Komponisten unten ansehen, in dem wir auch darüber sprechen, wie er authentische japanische Musik des 13. Jahrhunderts gemacht hat, was der Unterschied ist, Musik für Filme, Fernsehen und Videospiele zu machen, und warum er sich für PlayStation The Concert begeistert.