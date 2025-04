Wird der Braking Point der Formel 1 jemals ein jährliches Feature werden? Codemasters: "Das ist nichts, was wir an dieser Stelle weiterverfolgen wollen"

HQ

Im Mai dieses Jahres wird ein weiteres Kapitel in der F1-Serie von Codemasters veröffentlicht. Es handelt sich um eine ungerade Folge, die als F1 25 gilt, und das bedeutet, dass sich die Fans auf ein neues Kapitel der beliebten Braking Point -Serie freuen können. Wir müssen Ihnen in einer speziellen Vorschau ein wenig darüber erzählen, warum Braking Point 3, wie es genannt wird, so aufregend zu sein scheint. Aber wir hatten vor kurzem auch die Gelegenheit, uns mit Creative Director Gavin Cooper und Senior Creative Director Lee Mather zusammenzusetzen, um mehr über dieses Kapitel der Geschichte zu erfahren.

Auf die Frage, ob wir jemals erwarten können, dass Braking Point ein jährlicher Teil der F1-Serie wird, sagte uns Cooper:

"Das ist nichts, was wir zu diesem Zeitpunkt verfolgen wollen. Ich denke, wir sind mit dem Zweijahreszyklus ganz zufrieden. Es hat viele Vorteile.

"Die Art und Weise, wie wir hinter den Kulissen arbeiten, ist, dass so viel Aufwand in eine Belastungsgrenze gesteckt wird. Wir haben dieses Kapitel von Breaking Point buchstäblich direkt nach der Veröffentlichung von Kapitel 2 im Jahr 2023 begonnen, und eine Erzählung, die sich möglicherweise mit unserer Arbeit an einem Hauptkapitel, wie man es nennen würde, überschneidet, hat das Potenzial, die Art von Geschichten einzuschränken, die wir machen können, weil wir wissen müssen, wohin eine Geschichte führt, um die Dinge von einem Produkt zum nächsten gut aufeinander abzustimmen. Aber ich denke auch, dass eines der schönen Dinge an der Struktur, die wir haben, ist, dass wir innerhalb eines Kapitels von Breaking Point tatsächlich Inhalte von ein paar Staffeln erkunden können. Wir können eine Geschichte über einen längeren Zeitraum im Leben der Figuren erzählen, und das ist etwas, was auch für uns ganz gut funktioniert hat.

"Ich denke, wir sind im Moment ganz zufrieden damit, aber für die Zukunft gibt es viele Dinge, die wir erzählerisch weiterverfolgen möchten. Welche Geschichten können wir in Zukunft erzählen? Wie können wir sie erkennen? Das ist definitiv etwas, von dem ich denke, dass wir uns im Laufe der Zeit weiterentwickeln werden. Wer weiß? Wir werden sehen, was nach diesem Spiel passiert."

Das vollständige Interview mit lokalisierten Untertiteln könnt ihr euch unten ansehen, in dem wir auch über die Cover-Stars sprechen und darüber, wer nach Meinung der Jungs in der diesjährigen Formel-1-Saison die Nase vorn haben wird.