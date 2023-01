Wird 2023 ein weiteres Jahr großer Gaming-Verzögerungen

HQ

Während 2022 einige unglaublich gut aufgenommene Titel wie Elden Ring, God of War: Ragnarök, Stray und viele mehr hervorbrachte, sollte es die Veröffentlichung von viel mehr großen Namen sehen. Starfield, Redfall und Hogwarts Legacy sollten letztes Jahr ihr großes Debüt geben, aber ohne Erfolg.

Selbst die schwersten Hitter des Jahres 2022 wie Elden Ring, Horizon Forbidden West und God of War: Ragnarök hatten alle erste Veröffentlichungsdaten von 2021. Während wir endlich die Pandemie-Ära hinter uns lassen und hoffen, etwas mehr Stabilität in der Welt insgesamt zu sehen, müssen wir uns fragen, ob wir solidere Veröffentlichungstermine in unseren Spielen bekommen werden oder ob wir uns fragen werden, ob ein weiteres Spiel um ein paar Monate, wenn nicht ein Jahr verschoben wird.

So sehr dies auch ein bisschen ein Cop-out ist, die kurze Antwort ist, dass wir nicht vollständig sagen können, wie schlecht 2023 für Verzögerungen sein wird. Es gibt viele unbekannte Faktoren rund um die Spieleentwicklung, von denen Sie nur wissen würden, wenn Sie Teil des Teams wären, das an einem Titel arbeitet. Es gibt auch unvorhersehbare Umstände, die dazu führen können, dass Spiele ihren Starttermin nicht erreichen können.

Werbung:

Da es jedoch unbefriedigend wäre, einfach nur mit den Schultern zu zucken und zu sagen, dass wir es nie erfahren werden, werde ich optimistisch gehen und sagen, dass die großen Spiele, auf die wir uns in diesem Jahr freuen, weitgehend in Ordnung sein sollten. Dafür gibt es einige Gründe, wobei einer der offensichtlichsten ist, dass, wie bereits erwähnt, viele der größeren Spiele in diesem Jahr ihre Veröffentlichung im Jahr 2022 sehen sollten. Während es zum Beispiel interne Pushbacks zum Veröffentlichungsdatum von Redfall gibt, wäre es ziemlich überraschend, wenn ein solcher Titel in das Jahr 2024 geschickt würde.

Es gibt auch die bereits erwähnte Tatsache, dass wir jetzt beginnen, die Pandemie-Ära der Spieleentwicklung zu verlassen. Die Folgen von COVID werden noch einige Zeit auf der ganzen Welt zu sehen sein, aber hoffentlich sind die Titel und Studios, die am härtesten getroffen wurden, jetzt in ihrer Genesung und werden eine bessere Chance haben, die versprochenen Veröffentlichungstermine einzuhalten.

Darüber hinaus scheint es, dass viele Studios jetzt mehr denn je auf die Idee verzichten, ein festes Veröffentlichungsdatum zu versprechen. Anstatt zu sagen, dass Starfield am 2. Juli 2023 verfügbar sein wird, haben Bethesda und Xbox ihre Karten unglaublich nah an ihrer Brust gehalten und uns gerade das vage Veröffentlichungsfenster der ersten Hälfte des Jahres 2023 gegeben.

Werbung:

Dies bedeutet nicht nur, dass es weniger Druck gibt, ein Spiel zu überstürzen, sondern verringert auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Studio ein Spiel hin und wieder zurückschieben muss, weil es die Freiheit hat, jederzeit in einem bestimmten Jahr zu starten. Während sich die Entwicklung dem Abschluss nähert, können wir sehen, dass ein konkreteres Datum zum Tragen kommt.

Während viele dieser Gründe darauf hindeuten, dass 2023 ein Jahr mit weniger Verzögerungen ist, gibt es viele Spiele, die stolz dieses "2023 Release" -Abzeichen tragen, was bedeutet, dass es mit ziemlicher Sicherheit ein paar Ausreißer geben wird, auf die wir eine Weile warten müssen.

Die kalte Realität ist, dass sich die Spieleentwicklung stark verändert hat, und wenn jetzt die Arbeit an einem Titel beginnen würde, wäre es für die nächste Konsolengeneration. Es wird so viel Aufwand betrieben, um ehrgeizige AAA-Titel zu entwickeln, dass sie manchmal ein versprochenes Veröffentlichungsdatum nicht einhalten können, was den Verbrauchern das Gefühl geben kann, dass sie belogen wurden oder dass sie nur im Dunkeln tappen, wann dieses Spiel, für das sie so viel Marketing gesehen haben, bereit sein wird zu starten. Und während die Dinge in diesem Jahr hoffnungsvoller aussehen als 2022, zu sagen, dass 2023 ein perfektes Gaming-Jahr ohne Verzögerungen und nur Sonnenschein und Regenbogen sein wird, würde einen massiven Schuss in die Dunkelheit machen, aber ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir nicht so viele große Verzögerungen sehen werden, wie 2022 war.