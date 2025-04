Wir zerlegen den neuen Trailer zur zweiten Staffel von Wednesday auf Netflix

HQ

Der neue Trailer zur zweiten Staffel von Tim Burtons Erfolgsserie Wednesday wurde am 23. April über die offiziellen Kanäle von Netflix veröffentlicht. Wie erwartet gab es sofort Reaktionen auf diese kurze Vorschau. Nevermore Academy ist zurück, viel düsterer und mysteriöser als zuvor.

Auf die morbideste und makabre Art und Weise sind wir bereit, die Highlights, die uns in dieser neuen Saison erwarten, auseinanderzunehmen. Ein Trailer voller neuer Geheimnisse und neuer Bedrohungen, die Wednesday Addams (Jenna Ortega) lösen und sich stellen müssen. Zuerst können Sie sich den Trailer von Netflix unten ansehen:

Zweitens: Verschwinde hier, wenn du Wednesday: Season 1 noch nicht gesehen hast.

Der Trailer beginnt damit, dass Wednesday (im wahrsten Sinne des Wortes) an einem Flughafen entwaffnet wird, wobei er Burtons düsterem, sarkastischem und humorvollem Ton treu bleibt.

Neue Verbrechen verfolgen Nevermore. Eine Reihe neuer Morde, bei denen es um gruselige Porzellanpuppen geht, wird gezeigt. Wednesday muss sich zusammen mit ihrer Gruppe neuen Herausforderungen stellen und ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen.

Apropos Charaktere: Es sieht so aus, als ob Tyler Galpin (Hunter Doohan) dieses Mal eine viel größere Präsenz haben wird. Tyler erinnert sich an vergangene Ereignisse und findet sich ebenso geduldig im Willow Hill Psychiatric Hospital wieder, wo er vom Protagonisten besucht wird. Dies hat den Verdacht geweckt, dass die beiden ein starkes Duo bilden könnten, das sich aufeinander verlässt, um die bevorstehenden Gefahren zu überleben. Denken Sie daran, dass Tyler ein Hyde; Eine gefährliche Kreatur, die sich in ein Monster verwandelt, um es zu ermorden, entweder aus eigenem Antrieb oder unter der Kontrolle ihres Herrn. Was, wenn die Meerjungfrauen, angeführt von Bianca Barclay (Joy Sunday), ihren Gesang benutzen, um Hyde auf ihre Seite zu ziehen und ihn wie eine Marionette zu manipulieren? Wir werden sehen, wie Tyler und Wednesday nach ihrem flirtenden Kuss und der schrecklichen Enthüllung in der ersten Staffel zurechtkommen.

Dieses Mal scheint es, als ob das breitere Addams Family eine viel größere Rolle spielen wird. Charaktere wie Morticia Addams (Catherine Zeta Jones) oder Gomez (Luis Guzmán) werden im Mittelpunkt einer der Haupthandlungen der Staffel stehen. Wahrscheinlich die Lösung eines Familienrätsels.

Um das Addams Family zu vervollständigen, wird natürlich auch Fred Armisens seltsamer Fester zurückkehren, eine Figur, die zwar bewundert wird, aber nie ganz das Charisma von Christopher Lloyds Originalversion erreicht. Aber wenn es eine gibt, die sich bei der Community beliebt gemacht hat, dann ist es Enid Sinclair (Emma Myers), die charmante Mitbewohnerin, die bei ihrer ersten Verwandlung in einen Werwolf ihre wilde Seite zeigte. Ihr Handlungsbogen war eine Analogie über das Erwachsenwerden und die Erwartungen der Eltern, und jetzt, da Enid und Wednesday Vergangenheit haben, wird es spannend sein zu sehen, welche Wendung sie ihrer unbestreitbaren Chemie der Kontraste geben.

Natürlich werden auch neue Charaktere in die Besetzung aufgenommen. Durch einen flüchtigen Auftritt in der Vorschau sieht es so aus, als würde Steve Buscemi nach dem Mord an Gwendoline Christies gestaltwandelnder Direktorin, Larissa Weems, auf dem Höhepunkt der ersten Staffel die Leitung der Schule übernehmen. Andere Quellen verraten, dass auch Thandiwe Newton und Lady Gaga zur Besetzung stoßen werden, obwohl ihre Charaktere noch nicht enthüllt wurden.

Insgesamt ehrt die Saison weiterhin den Ton und den Stil, der für alle Arbeiten von Burton charakteristisch ist. Es scheint eine Ode an die Dunkelheit, die Intensität, die Gothic-Horrorfilme, die Geschichten von Edgar Allan Poe und den Slasher zu sein. Eine Regisseurin und ein Genre, das Jenna Ortega nur allzu gut kennt, nachdem sie an Filmen wie Beetlejuice und Scream gearbeitet hat, die noch mehr emotionale Aufladung versprechen.

Deshalb wäre es nicht verwunderlich, wenn wir in den Handlungen oder Geheimnissen einige Hinweise auf übernatürliche Mythen finden würden. Wenn wir uns den Trailer genauer ansehen, können wir bestimmte Anspielungen auf bekannte Mythen wie die Llorona (ein berühmter mexikanischer Mythos) interpretieren, die sich in Wednesday widerspiegeln oder, warum nicht, mit einer neuen Handlung verbunden sind. Das wäre nicht verwunderlich, da sein Schöpfer dazu neigt, dieser Art von Folklore zu huldigen. Schauen Sie sich nur die erste Staffel an und denken Sie daran, dass Wednesday in ihrem Schlafzimmer den Song La Llorona von Chavela Vargas hört. Ein möglicher Blick in die Zukunft?

Ortegas mexikanische Herkunft könnte auch ein entscheidender Faktor für die Verkörperung dieses Mythos sein. Wie sie selbst sagt: "Wednesday ist technisch gesehen eine lateinamerikanische Figur und das wurde noch nie dargestellt. Wann immer ich die Gelegenheit habe, meine Community zu repräsentieren, möchte ich, dass das gesehen wird", sagte er in einem Interview mit The Wrap.

Wir können nur auf die Veröffentlichung im Sommer, im August und September warten, um all diese Theorien zu bestätigen.