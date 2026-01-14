Wir zeigen Überlebende in Quarantine Zone: The Last Check in der heutigen GR Live

Es ist nicht einfach, einen Zombie-Ausbruch einzudämmen, besonders wenn es unschuldige und gesunde Menschen gibt, die man auswählen und beschützen muss. Aber hey, wir werden unser Bestes geben, um heute Nachmittag so viele Leben wie möglich zu retten.

GR Live ist zurück und in der heutigen Ausgabe richten wir unsere Aufmerksamkeit wieder auf Brigada Games' Quarantine Zone: The Last Check, und das alles seit dem Start des Simulationsspiels als vollständiges und 'komplettes' Spiel.

Ab der üblichen Zeit von 16:00 GMT/17:00 MEZ, werde ich das Spiel hosten und eine Stunde spielen, alles auf der GR Live-Homepage. Schaut unbedingt vorbei und schaut, wie ich als zweifellos schrecklicher Checkpoint-Operator in diesem postapokalyptischen Projekt abschneide, und wenn ihr das Spiel selbst ausprobieren wollt, besorgt euch eine Kopie auf Steam.