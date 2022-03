Wir zeigen euch die coolsten Gadgets der MWC 2022

HQ

Morgen endet die Technologie- und Kommunikationsmesse "Mobile World Congress" (MWC) 2022, die nach zweijähriger Pandemiepause in diesem Jahr wieder physisch in Barcelona stattfand. Die Veranstaltung wies nicht die gewohnte Anzahl an Firmen und Teilnehmern auf, war aber trotzdem gut besucht und ist somit ein gutes Beispiel dafür, dass sich die Dinge langsam wieder zu normalisieren scheinen. Wir waren ebenfalls persönlich vor Ort und klären euch im folgenden Video über Show selbst auf:

Die sieben Veranstaltungshallen der "Fira Gran Via" waren gut besucht, denn nach der langen Pause haben viele Medienmenschen die Zeit zum Netzwerken genutzt. Wir haben auch eine Reihe cooler Produkte entdeckt, die Liebhaber von Unterhaltungselektronik sowie Fans von Innovation und Technik interessieren könnten.

Samsung führte uns zum Beispiel die neueste Galaxy-Produktreihe vor, während Huawei mit uns über ihre "Supergeräte" sprach. Boston Dynamics & IBM präsentierten den 5G-Roboter-Arbeiterhund Spot und HTC Vive hat ihre aktualisierten VR-Headsets aufgebaut, damit Leute ins Metaverse eintauchen können. Die vollständige Zusammenfassung mit exklusivem Filmmaterial von der Veranstaltung und den Produkten seht ihr aber wie gesagt im Video.