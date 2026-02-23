Wir zeichnen ein kurzes Porträt des neuen Xbox-Bosses

HQ

Phil Spencer tritt als CEO von Microsoft Gaming zurück, und viele glaubten, dass Sarah Bond an diesem Tag seine Rolle übernehmen würde. Aber während Spencer Microsoft verlässt, tut Sarah Bond dasselbe – wer wird Microsoft Gaming in Zukunft führen?

Microsoft hat sich entschieden, die Position an die 36-jährige Tech-Managerin Asha Sharma zu geben, die indische Wurzeln hat und aus einer Position stammt, in der sie die Produktentwicklung in Microsofts Core AI Division leitete. Sharma hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft von der Carlson School of Management der University of Minnesota, einem Programm, das sich auf Strategie, Betrieb und technologiegetriebenes Management konzentriert.

Asha Sharma // Microsoft

Asha Sharma begann ihre Karriere 2011 bei Microsoft im Marketing. Nach zwei Jahren dort wurde sie von der Porch Group eingestellt, die eine Plattform bietet, die Hausbesitzern bei der Versicherung hilft und sie mit den zuständigen Behörden und Unternehmen verbindet, falls sie beispielsweise ihr Haus renovieren, erweitern oder umziehen müssen. Sharma wurde als COO eingestellt und half beim Aufbau des Unternehmens, wobei er eine Schlüsselrolle beim Börsengang spielte, der mit 1 Milliarde Dollar bewertet wurde. Sie war verantwortlich für Produktentwicklung, Engineering, Vertrieb, Marketing und Betrieb und war außerdem CMO (Chief Marketing Officer) sowie Mitglied des Vorstands von 2015 bis 2022.

2017 kam sie als Vice President of Product and Engineering zu Meta, wo sie Produktteams für Instagram Direct und Messenger leitete und General Managerin für "Calling, Video and Kids Experiences" war. Anschließend war sie drei Jahre lang COO bei Instacart (eine Art Hello Fresh), wo sie das Unternehmen durch einen Börsengang und zu positiven Einnahmen führte.

2024 kehrte sie als Präsidentin des Core AI Product zu Microsoft zurück. Hier leitete sie ein globales Produktportfolio, das KI-Modelle, Anwendungen, Agenten, Entwicklertools und "verantwortungsvolle KI" umfasste. Aus dieser Position heraus wurde sie zur neuen CEO von Microsoft Gaming ernannt, eine Herausforderung, die sie nun angenommen hat.

Asha Sharma und Matt Booty // Microsoft

Wie man sieht, hat Asha Sharma keine Erfahrung in der Spielebranche, aber sie verfügt über einen beeindruckenden Lebenslauf und Erfahrung im Aufbau und Betrieb großer Teile großer Unternehmen. Das könnte sich als Vorteil erweisen, wenn es darum geht, die Xbox-Sparte voranzutreiben, und schließlich ist sie von Führungskräften umgeben, die mehr über die Spielebranche wissen als sie. Zum Beispiel steigt ihr neuer COO Matt Booty vom Leiter der Xbox Game Studios zum COO von Microsoft Gaming auf.

Es wird interessant sein zu sehen, ob Asha Sharma die Xbox durch eine turbulente Phase führen kann, in der die RAM-Preise in die Höhe schießen, das Unternehmen sich noch im Prozess der Umwandlung von einem traditionellen Konsolenhersteller zu einem der größten Spielepublisher der Welt befindet, eine neue Multiplattform-Strategie umgesetzt wird und die neue Xbox wahrscheinlich zu einem Premium-Hybrid zwischen einem Gaming-PC und einer Konsole wird. Jedenfalls wird es in den kommenden Jahren reichlich geben, um die neue Frau an der Spitze des Xbox Gamings zu beschäftigen.