Wir wissen jetzt, wie lange unser Assassin's Creed Shadows Spiel dauern wird

Assassin's Creed Shadows ist nur noch zwei Wochen von seiner lang erwarteten Veröffentlichung entfernt, nachdem es zweimal verschoben wurde und in seiner letzten Entwicklungsphase mit allen möglichen Problemen konfrontiert war, von denen jedoch nur wenige mit seiner technischen Qualität zusammenhingen, sondern eher mit Kontroversen über seine Herangehensweise an die japanische Geschichte und Kultur. Aber abgesehen davon ist es an der Zeit, dein Katana und deine versteckte Klinge zu schärfen, denn es liegen schon bald viele Stunden Spielzeit vor uns. Und laut dem Creative Director des Spiels, Jonathan Dumont, haben wir jetzt eine ungefähre Vorstellung davon, wie lange es dauern wird, bis wir den Abspann erreichen, abhängig von unserem Spielstil.

Nach dem, was Dumont in seinem Interview mit Genki mitteilte, wird die Hauptgeschichte zwischen 30 und 40 Stunden für diejenigen dauern, die mehr oder weniger direkt darauf zugehen. Für Vervollständiger und diejenigen, die es genießen, sich in Ubisofts feudalem Japan zu verlieren, könnte sich das Spiel auf 80 Stunden erstrecken. Das ist eine viel gemäßigtere Länge als Assassins's Creed Valhalla, der letzte große Teil der Serie dieses Kalibers. Das letzte Assassin's Creed Mirage war auch zurückhaltender, aber es gilt eher als Spin-off von Valhalla als als Hauptteil mit mehr Gewicht im größeren Wandbild der Serie.

