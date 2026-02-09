Wir wissen endlich, wer Atreus in der God of War -Reihe spielt

HQ

Es ist inzwischen mehr als eine Woche vergangen, seit wir die Schauspieler für Mimir, Brok, Sindri, Thor und Odin in Amazons God of War -Reihe kennengelernt haben. Das bedeutete, dass nur ein paar Hauptrollen noch nicht angekündigt worden waren. Zeit, das größte davon zu enthüllen.

Variety hat beschlossen, Deadline zuvorzukommen, indem es enthüllt, dass Callum Vinson (Chucky und Poker Face) ausgewählt wurde, um Atreus, Kratos' Sohn, in der God of War -Reihe zu spielen.

Das bedeutet, dass uns im Grunde nur Schauspieler für Freya und einen bestimmten "Fremden" aus dem Film God of War von 2018 fehlen.