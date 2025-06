Wir wissen endlich, wen Lady Gaga in Wednesday: Staffel 2 spielt

HQ

Es wurde vor einiger Zeit bestätigt, dass Lady Gaga sich der ziemlich gestapelten Besetzung der zweiten Staffel von Netflix' Wednesday anschließen würde, aber wir wussten nie wirklich, was für eine Rolle das sein würde. Bedeutet die Tatsache, dass Netflix sich ziemlich bedeckt gehalten hat, dass es sich bestenfalls um einen flackernden Cameo-Auftritt handelt, oder sollten wir uns auf etwas Bedeutenderes gefasst machen? Wir haben zwar immer noch keine direkte Antwort darauf, aber wir wissen zumindest, wen der Sänger/Schauspieler in den nächsten Episoden darstellen wird.

Im Rahmen eines Artikels auf Netflix Tudum merkt der Streamer an, dass Lady Gaga die Figur von Rosaline Rotwood spielen wird, einer "legendären Nevermore-Lehrerin, die sich mit Wednesday kreuzt". Das lässt sie zwar wie eine ziemlich bedeutende Figur erscheinen, aber der Artikel stellt auch fest, dass Lady Gaga nur in Teil 2 von Staffel 2 auftauchen wird. Das bedeutet, dass Sie bis September warten müssen, um sie in Aktion zu sehen.

Zusätzlich zu der kürzlichen Enthüllung des Premierendatums für die Serie präsentierte Netflix auf dem Tudum Festival am Wochenende die ersten sechs Minuten der Serie, über die Sie hier mehr erfahren können.