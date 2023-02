Wir werfen noch einmal einen Blick auf die Rucksacklinie von Gomatic

HQ

Wir bei Gamereactor haben einen großen Fokus darauf gelegt, Produkte ein wenig außerhalb des Gaming- und Tech-Bereichs hervorzuheben und zu präsentieren. Zu diesem Zweck haben wir uns verschiedene Ausrüstungsgegenstände und Kleidungsstücke angesehen, die zu jemandem passen, der viel Technik und wertvolle Gegenstände mit sich herumtragen kann. Wir haben uns schon einmal eine Sammlung von Gomatic-Rucksäcken angesehen und schauen uns diese jetzt in einer brandneuen Episode von Quick Look an.

Sehen Sie sich die neueste Episode der Show unten an, um die kurzen Gedanken und Meinungen unseres eigenen Magnus über einen anderen Rucksack zu sehen, der die Produktlinie von Gomatic ausmacht.