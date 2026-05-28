Wir werfen einen genaueren Blick auf den neuen Tesla Model Y

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Wenn man sich die tatsächlichen Zahlen anschaut, ist das Tesla Model Y das meistverkaufte Elektroauto der Welt, und es ist leicht zu erkennen, warum es bei dieser überarbeiteten Version so ist.

Nach dem Redesign sieht er beeindruckend aus, fährt sich gut und repräsentiert eine Innenarchitektur-Tradition, die Magnus offenbar sehr mag.

Werfen Sie einen Blick auf das neueste EV Hour-Video unten.