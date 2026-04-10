Wir werfen einen genaueren Blick auf das Pokémon TCG-Set Perfect Order

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Vor einiger Zeit haben wir hier bei Gamereactor angefangen, ein wenig über das Pokémon Sammelkartenspiel, oder TCG, zu berichten. Das geschah ganz natürlich, als Inhalte mit Fokus auf seltene Karten, Boosterpack-Öffnungen und Sammelherausforderungen online explodierten und offenbar dieselbe Kultur angriffen, die wir in unserer bestehenden Berichterstattung behandeln.

Zur Ergänzung dieser Videos, die seit Beginn auf Gamereactor außergewöhnlich gut abgeschnitten haben, gibt hier einen Artikel mit einem kurzen Überblick über das neueste Set, Perfect Order.

Der 27. März 2026 war ein Meilenstein für Pokémon-Sammler und Spieler weltweit. Mit dem Start von Perfect Order hat The Pokémon Company offiziell die nächste große Ära des Kartenspiels eingeläutet, die direkt aus Lumiose City und den Ereignissen von Pokémon Legends: Z-A basiert. Woraus besteht es also?

Hier ist, was im Perfect Ordet ETB-Kit enthalten ist.

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Die Gesamtstruktur des Sets ist wie folgt:



Das Hauptset: 88 Karten, die alles von den neuen "Urban"-Pokémon bis zu den wiedereingeführten Mega-Entwicklungen abdecken.



Mega Evolution Ex: 4 Schlüsselkarten (Zygarde, Starmie, Clefable und Skarmory)



Illustration Rares: 11 IR-Karten und 6 SIR-Karten, die die Hauptziele für Sammler sind.



Im Gegensatz zu den riesigen Veröffentlichungen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist Perfect Order ein bemerkenswert kleines Set. Mit insgesamt nur 124 Karten (einschließlich der 36 Secret Rares) wirkt Perfect Order fokussierter, aber es gibt große Änderungen an den Kämpfen selbst.

Die größte Änderung ist die Einführung der Mega-Evolution-Mechanik im aktuellen Format. Obwohl es einen "Mega Turbo" oder bestimmte Pokémon-Fähigkeiten braucht, um sie schnell ins Spiel zu bringen, sind ihre HP und ihr Schaden so enorm, dass sie Kämpfe in einer einzigen Runde entscheiden können. Insbesondere die Kombination aus Decidueye Ex und Vivillon hat sich als gefürchtete Strategie erwiesen.

Es gibt auch kleinere Booster-Bundles.

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Für Sammler:

Für Sammler besteht kein Zweifel daran, was ganz oben auf der Wunschliste steht. Meowth ex (Special Illustration Rare) wurde bereits als absolute "Verfolgungsjagd" des Sets gefeiert. Die Karte zeigt ein charmantes Mauzi in wunderschönen Farben, und ihr Wert im Spiel macht sie umso begehrter.

Hier ist Mauzi ehemaliger SIR.

Wo solltest du anfangen?

Wenn Sie mit Perfect Order anfangen möchten, gibt es mehrere Herangehensweisen. Die klassische Elite Trainer Box (ETB) ist für die meisten immer noch die beste Option, da sie 9 Packs und eine exklusive Alakazam-Promokarte enthält, die sonst nirgendwo zu finden ist. Darüber hinaus bieten diese ETBs einen Überblick über alle Karten des Sets sowie die grundlegenden Ergänzungen, die du brauchst, wenn du ein Team für den Kampf zusammenstellen willst.