Wir werfen einen ersten Blick auf den Film Borderlands

Eine Zeit lang ist uns der mysteriöse Film Borderlands entgangen. Obwohl der Film im August dieses Jahres in die Kinos kommen sollte, wussten wir bis jetzt nur sehr wenig darüber und hatten außer diesem einen Foto, das die Silhouetten unserer Darsteller zeigte, überhaupt nichts gesehen.

Jetzt haben wir einen ersten richtigen Blick auf die Kammer-Jäger. Dank People haben wir einen ersten Blick auf Lilith (Cate Blanchett), Roland (Kevin Hart), Claptrap (Jack Black), Dr. Tannis (Jamie Lee Curtis), Tiny Tina (Ariana Greenblatt) und Krieg (Florian Munteanu) geworfen. Einige dieser Namen werden Ihnen vertraut sein, andere kennen Sie vielleicht nicht.

Es scheint, dass wir größtenteils eine zufällige Sammlung von Charakteren aus den Spielen als unsere Kammer-Jäger erhalten. Die meisten von ihnen stammen aus dem ersten Spiel und waren an der einen oder anderen Stelle in der Serie spielbar. Krieg und Tiny Tina sind hier die bemerkenswerten Ausreißer, da sie in Borderlands 2 eingeführt wurden.

Die Handlung folgt Lilith, die auf der Suche nach der verschwundenen Tochter von Atlas nach Pandora zurückkehrt. Sie wird sich mit dem oben aufgeführten bunt zusammengewürfelten Haufen zusammentun und ohne Zweifel in ein gewisses Chaos geraten.

Borderlands kommt am 9. August in die Kinos.