Wir werfen einen ersten Blick auf Avatar: Seven Havens

Das erste Bild für die Nachfolgeserie von Avatar: The Last Airbender wurde enthüllt. Avatar: Seven Havens spielt nach den Ereignissen von Avatar: The Legend of Korra, und selbst auf einem Bild können wir sehen, dass sich die Welt stark verändert hat.

Nachdem eine verheerende Katastrophe die Welt erschüttert hat, entdeckt eine junge Erdenbändigerin, dass sie der Avatar ist - ein Wesen, das alle vier Elemente beherrschen kann. Dies wird jedoch nicht mehr als Segen für die Menschheit angesehen, wie es einmal war.

Die Schöpfer der ursprünglichen Avatar-Serie, Michael DiMartino und Bryan Konietzko, kehren für Seven Havens zurück, das aus 26 Episoden bestehen wird, die auf zwei Staffeln aufgeteilt sind. Damit ist es die bisher kürzeste Avatar-Serie, aber wenn die Macher die gesamte Handlung fest geplant haben, könnte dies dazu führen, dass die Serie kohärenter wird. The Legend of Korra wurde dafür kritisiert, dass es sich wie eine Serie anfühlte, die nicht wusste, ob sie eine weitere Staffel bekommen würde.