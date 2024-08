Wir werfen einen Blick auf vier kommende Titel des Indie-Publishers Arte Games

HQ

Als ich Arte Games während der Gamescom besuchte, erwartete ich, den üblichen Publisher kleinerer, künstlerischer Spiele zu treffen. Das stellte sich als nur halb wahr heraus, denn ich wusste nicht, dass Arte eigentlich für Association Relative à la Télévision Européenne steht, einen deutsch-französischen Fernsehsender für Menschen, die in der Grenzregion zwischen den beiden Ländern leben. Beginnend im Jahr 2013 mit dem schriftbasierten Plattformer Type:Rider hat ihre kleine Spieleabteilung mit der Veröffentlichung und Co-Produktion von Spielen experimentiert, und in den letzten Jahren haben diese Bemühungen zu einer Reihe von gut bewerteten Spielen geführt.

Während einer intensiven 30-minütigen Sitzung wurde mir ein kurzer Überblick über vier der kommenden Spiele des Publishers gegeben, und ich war ziemlich beeindruckt von der Vielfalt, die geboten wird. Während die vier Spiele visuell unterschiedlich waren, wie es bei vielen der besseren Indie-Titel der Fall ist, hoben sie sich auch von der Masse ab, indem sie ein abwechslungsreiches und einzigartiges Gameplay boten, obwohl ich nicht dafür bürgen kann, wie sie sich tatsächlich spielen werden, da die Präsentation größtenteils von den Händen abgehalten wurde.

Den Anfang machte 30 Birds, ein Abenteuerspiel von einem kleinen Ehepaar aus Brüssel. Die persische Kultur, eine Reise nach Istanbul und die Romane von Orhan Pamuk gehörten zu den Inspirationsquellen für dieses Spiel über den jungen Detektiv Zig, der einem Verbrecher auf der Spur ist, der einfach als The Scientist bekannt ist. Um ihn aufzuspüren, muss unsere Heldin in einem wunderschönen 2D-Spiel mit 3D-Twist rotierende Papierlaternen durchqueren.

Werbung:

Nach meiner Rückkehr aus Köln habe ich die Demo etwa eine halbe Stunde lang auf Steam gespielt und war ziemlich beeindruckt. Sicher, der aktuelle Build war ungefähr so zerbrechlich wie eine echte Papierlaterne mit einigen Glitches und Steuerungsproblemen sowie einigen unfertigen Bereichen, aber davon abgesehen waren der Schreibstil und die Grafik sehr charmant, und ich habe die verrückten Rhythmus-Minispiele sowie das einzelne Rätsel, das ich ausprobieren durfte, wirklich genossen. Mit seinen charmanten Charakteren, dem respektlosen Schreibstil, der wunderschönen Grafik und den 30 Vögeln, mit denen man sich anfreunden kann (daher der Titel), könnte sich das Spiel bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2025 als Überraschungserfolg erweisen.

Gloomy Eyes - The Game begann als kurzer VR-Film, aber die Hauptcharaktere gefielen den Entwicklern so gut, dass sie sie nun zu den Stars ihres eigenen Videospiels machen. Als das Menschenmädchen Nen und der Zombie-Junge Gloomy musst du durch einen gruseligen Friedhof reisen und versuchen, etwas Licht in diese dunkle und beängstigende Welt zu bringen. Der Grafikstil erinnerte mich ein wenig an Little Nightmares und Psychonauts, was kein schlechter Vergleich ist, aber im Gegensatz zu den anderen Spielen von Arte Games hat Gloomy Eyes - The Game nicht wirklich einen einzigartigen Aufhänger, um die Spieler anzulocken. Es ist ein traditionelles Puzzlespiel, bei dem du die einzigartigen Fähigkeiten jedes Hauptcharakters nutzen und besonders auf Licht und Schatten achten musst. Wir werden sehen, wie es sich später in diesem Jahr entwickelt.

Werbung:

Looking For Fael findet ausschließlich in deiner eigenen Wohnung statt, aber keine Sorge; Dein beengter kleiner Raum verwandelt sich schnell in ein sich ständig weiterentwickelndes Labyrinth voller Rätsel und Herausforderungen. Dein Ziel ist es, deinen vermissten Mitbewohner Fael zu finden, und wie in Witness und anderen Spielen dieser Art liegt der Schlüssel zum Lösen der vielen Rätsel des Spiels darin, aufmerksam zu sein und nach Hinweisen und Mustern in der Umgebung zu suchen. Als einzigartige Wendung musst du auch auf deinem von Game Boy inspirierten Gerät, dem GameLeaf, spielen, um fortzufahren. Looking for Fael ist derzeit für eine Veröffentlichung im Jahr 2025 geplant.

Das zuletzt gezeigte Spiel war auch mein persönliches Highlight. <strong> Mein persönliches Highlight war das zuletzt vorgestellte Spiel, The Merlies. Ähnlich wie bei Pikmin spielst du als kleine Vögel, die zusammenarbeiten, um Herausforderungen in einer Welt zu bewältigen, die sich von den Menschen befreit hat. Um zu überleben, musst du längst vergessene Gegenstände verwenden und die einzigartigen Stärken jedes Vogels nutzen, um die Themen Solidarität und Umweltschutz zu verstärken.

Aber hier enden die Ähnlichkeiten, da The Merlies kein Strategiespiel ist; vielmehr ist es ein 2D-Plattformer, der sich auf Action und Rätsel konzentriert. Du steuerst jeweils einen Vogel, aber deine gefiederten Kameraden folgen dir, und du kannst leicht zu einem anderen Vogel wechseln, wenn ihre besonderen Fähigkeiten benötigt werden. Jeder Gegenstand, den du von deiner Expedition mit nach Hause bringst, kann dann zum Bau deiner Heimatbasis verwendet werden, so dass du einen sicheren Hafen in der trostlosen, aber seltsam charmanten Welt des Spiels schaffen kannst. Ich freue mich darauf, es zu spielen, aber auch hier wird die Veröffentlichung frühestens 2025 sein.