Wir werfen einen Blick auf Mewgenics in der heutigen GR Live

Wir sind wieder in Aktion für die dieswöchigen GR Live-Streams. Für die heutige Ausgabe widmen wir unsere Zeit der neuesten Kreation des Entwicklers Edmund McMillen, der vor allem für The Binding of Isaac bekannt ist.

Seine neueste Arbeit wurde gemeinsam mit Tyler Glaiel entwickelt und ist bekannt als Mewgenics. Es ist ein Titel mit ähnlicher künstlerischer Leitung und Stil, aber das Gameplay unterscheidet sich dadurch, dass es ein taktisches Katzenzucht- und rundenbasiertes Abenteuer ist, vollgestopft mit all den typischen Eigenheiten und Eigenheiten, die wir von einem solchen Entwickler erwarten.

Wie üblich könnt ihr euch auf der GR Live-Homepage zur üblichen Zeit um 16:00 GMT/17:00 MEZT anschließen, wo ich eine Stunde Mewgenics hoste und durchspiele. Schauen Sie unbedingt vorbei, um zu sehen, ob dieses seltsame Spiel auf Ihrer Wunschliste stehen sollte.