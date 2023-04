Wir werfen einen Blick auf die Roccat Kone Air auf dem neuesten Quick Look

HQ

Die Welten der Gaming- und Ergonomieprodukte werden immer enger integriert, und wir haben uns im Laufe der Jahre eine Reihe von Produkten als Teil der Quick Look-Reihe von Videos angesehen, die darauf abzielen, in diese beiden Bereiche zu passen. Und wir setzen diese Bemühungen heute fort.

Wie in der neuesten Episode von Quick Look haben wir die Roccat's Kone Air-Gaming-Maus in den Händen, ein Gerät, das ein ergonomisches Gehäuse hat, aber dennoch viele Designoptionen bietet, die es ideal für Spiele machen (z. B. einen 19.000-DPI-Sensor, eine Akkulaufzeit von 800 Stunden und eine 2,4-GHz-Wireless-Konnektivität).

Unnötig zu erwähnen, wenn Sie auf dem Markt für ein Gerät sind, das sowohl für die Arbeit als auch für die Freizeit ideal ist, könnte das Roccat Kone Air das Gerät für Sie sein. Um zu sehen, ob dies der Fall ist, schauen Sie sich die neueste Episode von Quick Look unten an, um weitere Gedanken und Fakten über die Maus zu erhalten.