Wir werfen einen Blick auf den Zeekr 7X in der neuesten EV Hour

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Zeekr ist einer der chinesischen Hersteller, der ziemlich schnell auf die europäische Bühne gekommen ist, nachdem EV-Antriebe populär wurden, und sie haben es geschafft, sich ziemlich effizient einen Platz auf dem Markt zu sichern.

Es hat lange gedauert, bis wir Zeekr vor Ort erreicht haben, aber hier sind wir, bereit mit einer Rezension ihres Flaggschiffs, der 7X. Es ist ein luxuriöser, komfortabler und hübscher SUV, und Magnus scheint auch mit seiner Leistung zufrieden zu sein.

Sehen Sie sich unser Video unten an.