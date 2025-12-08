Gamereactor

Wir werfen einen Blick auf den MG Cyberster in unserem neuesten EV Hour

MGs kleines, spannendes Sport-EV ist sozusagen ein Novum auf dem Markt.

HQ

Man kann einen Porsche Taycan oder einen Audi e-tron GT kaufen für schnelle, leistungsorientierte EV-Action, aber bis jetzt konnte der Markt ein Äquivalent zum ikonischen Sportwagen Mazda MX-5 oder Honda S2000 anbieten.

Der MG Cyberster ist genau das: ein halbwegs erschwinglicher, kleiner und schneller Sportwagen, und seine Batterie bringt dich auch ziemlich weit.

Wir haben uns die aktuellste EV Hour genau angesehen, die Sie unten sehen können.

HQ

