Wir werfen einen Blick auf den MG Cyberster in unserem neuesten EV Hour
MGs kleines, spannendes Sport-EV ist sozusagen ein Novum auf dem Markt.
Man kann einen Porsche Taycan oder einen Audi e-tron GT kaufen für schnelle, leistungsorientierte EV-Action, aber bis jetzt konnte der Markt ein Äquivalent zum ikonischen Sportwagen Mazda MX-5 oder Honda S2000 anbieten.
Der MG Cyberster ist genau das: ein halbwegs erschwinglicher, kleiner und schneller Sportwagen, und seine Batterie bringt dich auch ziemlich weit.
Wir haben uns die aktuellste EV Hour genau angesehen, die Sie unten sehen können.
