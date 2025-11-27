Wir werfen einen Blick auf das epische Polestar 3 in der neuesten EV Hour-Folge

HQ

2025 war ein Jahr voller epischer EV-Hour-Momente, aber kurz vor Jahresende haben wir vielleicht das beste Auto, das Magnus das ganze Jahr gefahren ist.

Es ist episch, teuer und ein Aussehen – der Polestar 3 ist da, und wir haben es endlich geschafft, einen Kredit bei Polestar zu bekommen, und das Auto hat nicht enttäuscht.

Magnus' Ausflüge mit dem Auto können Sie unten in unserem neuesten EV Hour-Video sehen.