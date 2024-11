Wir werden zu Superdetektiven in The Rise of the Golden Idol auf dem heutigen GR Live

HQ

The Rise of the Golden Idol ist jetzt erschienen, und die Fortsetzung von Der Fall des goldenen Götzen verspricht weitere interessante Geheimnisse für uns, um die alte Nudel herauszufinden. Angesiedelt in den 1970er Jahren, müssen wir Namen, Orte, Aktionen, Objekte und mehr zusammensetzen, um herauszufinden, wer was, wann, wo und warum getan hat.

Es ist ein großartiges Detektivspiel, um die dunklen Abende und Nachmittage des Winters zu verbringen, und wenn Sie es sich ansehen möchten, werden wir heute bei GR Live eine Stunde The Rise of the Golden Idol durchgehen.

Mitmachen könnt ihr wie gewohnt auf der GR Live Homepage, oder über unsere Twitch- und YouTube-Kanäle machen. Wir beginnen um 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ.