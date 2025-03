Wir werden nicht weitere drei Jahre auf Severance Saison 3 warten

HQ

Ben Stiller hat verraten, dass wir nicht drei Jahre auf unsere nächsten Severance Episoden warten werden. Die erste Staffel, die im Februar 2022 veröffentlicht wurde, und nachdem sie uns mit einem der größten Cliffhanger der letzten Zeit zurückgelassen hatte, ließ uns Jahre warten, bis wir endlich wieder einen Blick auf die verdrehte Wissenschaft hinter Lumon Industries werfen konnten.

Im Gespräch mit den Kelce-Brüdern in einer kürzlich erschienenen Folge ihres New Heights-Podcasts verriet Stiller in einer schnellen Befragungsrunde, was er über Severance sagen konnte. Auf die Frage, ob wir drei Jahre auf Staffel 3 warten würden, sagte Stiller: "Definitiv nicht."

Neue Staffeln von Premieren-TV brauchen heutzutage einige Zeit. Vorbei sind die Zeiten, in denen wir jedes Jahr eine neue Staffel jeder Serie erwarten konnten, die wir liebten, etwas, das uns Game of Thrones früher geboten hat. Angesichts der Popularität von Severance wäre es jedoch überraschend, wenn Apple uns weiterhin in Drei-Jahres-Blöcken warten ließe.