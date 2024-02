Wir werden keine gelöschten Szenen aus Dune oder seiner Fortsetzung sehen

HQ

Dune: Part Two ist nur noch ein paar Wochen entfernt, und doch werden wir, wenn der Film erst einmal draußen ist, Arrakis für eine ganze Weile nicht mehr sehen. Dies hat dazu geführt, dass sich die Fans bereits fragen, wann sie in der Lage sein werden, mehr Dune-Inhalte zu erhalten, wobei viele hoffen, dass gelöschte Szenen dies bieten könnten.

Laut Regisseur Denis Villeneuve (via Collider) ist es jedoch sehr unwahrscheinlich, dass gelöschte Szenen das Licht der Welt erblicken werden. "Manchmal entferne ich Aufnahmen und sage: 'Ich kann nicht glauben, dass ich das herausschneide'", sagte Villeneuve. "Ich fühle mich wie ein Samurai, der mir den Bauch öffnet. Es ist schmerzhaft, also kann ich danach nicht zurückgehen und einen Frankenstein erschaffen und versuchen, Dinge wiederzubeleben, die ich getötet habe. Es ist zu schmerzhaft."

"Wenn es tot ist, ist es tot, und es ist aus einem bestimmten Grund tot. Aber ja, es ist ein schmerzhaftes Projekt, aber es ist mein Job. Der Film setzt sich durch. Ich bin sehr, glaube ich, streng im Schneideraum. Ich denke nicht an mein Ego, ich denke an den Film."

Daher ist es leider unwahrscheinlich, dass wir gelöschte Szenen für Dune: Part Two oder seinen Vorgänger für diese Mater wiedersehen werden. Jetzt frage ich mich, was in den Extras für die DVD-Kopie enthalten sein wird.