Wir werden im Juni einen ersten Blick auf The Last Airbender Film werfen

Wir wissen jetzt, wann wir einen ersten richtigen Blick auf den neuen Film werfen können, der im Avatar: The Last Airbender -Universum spielt und Anfang nächsten Jahres auf unsere Bildschirme kommt. Es scheint, dass der Film mit dem Titel Aang: The Last Airbender - im Juni eine Art Sneak Peek bekommen wird.

Laut The Hollywood Reporter wird der Film auf dem Annecy Film Festival zu sehen sein. Er gehört nicht zur offiziellen Auswahl der Filme auf dem Festival, aber Paramount wird ihn trotzdem neben The SpongeBob Movie: Search for SquarePants zeigen.

Aang: The Last Airbender zeigt Dave Bautista, Steven Yeun und mehr in der Besetzung und führt uns zurück in die Ära von Aang, nachdem er den Feuerlord besiegt hat, wo er und Team Avatar nun als junge Erwachsene die Welt wiederherstellen müssen.

Aang: The Last Airbender erscheint am 20. Januar 2026.