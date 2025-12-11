Wir werden heute Abend zusammen mit The Game Awards live streamen

HQ

Heute Abend ist es soweit. Wenn das Jahr sich dem Ende zuneigt, haben wir bei neuen Spielveröffentlichungen oft nicht viel, worauf wir uns freuen können, aber wir erhalten viele spannende Ankündigungen von Geoff Keighleys The Game Awards.

Wenn ihr die neuesten Details zu allem, was heute Abend angekündigt wurde, wollt, müsst ihr nirgendwohin gehen, denn wir werden die Show direkt hier auf Gamereactor livestreamen, wo auch immer ihr euren GR bekommt. Wir starten den Stream um 00:30 GMT/01:30 MEZ für die Vorshow und führen Sie dann bis zum Ende der Show. Wie immer findest du unseren Stream über die GR Live Homepage.

Wie immer wird unser Team auch Neuigkeiten liefern, sobald sie mit neuen Details kommen. Wir kennen bereits einige Ankündigungen, die auf uns zukommen werden, und wenn Sie eine vollständige Liste von allem möchten, was bestätigt wurde und was wir erwarten, schauen Sie sich unseren Artikel hier an.