"Wir werden es noch besser machen als bisher" Naraka: Bladepoint ist stärker denn je und blickt optimistisch in die Zukunft.

In diesem Sommer machte der orientalisch anmutende Multiplayer-Action-Titel Naraka: Bladepoint einen großen Sprung nach vorne, indem er kostenlos spielbar wurde und seine Spielerbasis durch die Veröffentlichung des Titels auf PlayStation-Konsolen erweiterte. Darüber hinaus hat der Titel von 24 Entertamient die Zusammenarbeit mit anderen berühmten Videospielserien wie NieR untersucht. Das Crossover mit Charakteren, Skins, Waffen und Accessoires aus Yoko Taros Arbeit wurde ebenfalls kürzlich veröffentlicht, und der Brand Manager des Spiels, Raylan Kwan, unterhielt sich mit uns über den aktuellen Stand des Spiels, wie sie diese neue Phase angehen und was wir in der Zukunft von Naraka: Bladepoint erwarten können.

In dem Interview bestätigte Kwan, dass der Erfolg des Titels in den letzten Jahren das Studio ermutigt hat, den Sprung zum Free-to-Play-Modell zu wagen, dass sich die Spielerbasis nach dem Start auf PlayStation-Systemen erheblich erweitert hat. "Wir haben 20 Millionen Spieler weltweit gefeiert. Diese Zahl gab uns das Selbstvertrauen, die Paywall aufzugeben und der Community etwas zurückzugeben", und fügte hinzu: "Wir haben die Anzahl der gleichzeitigen Nutzer auf Steam verdoppelt.

Und wir wurden im Juli als Gamer's Choice für PlayStation ausgewählt."

Mit Vertrauen in die Zahlen vergisst das Team nicht, dass es weiterhin qualitativ hochwertige Inhalte liefern muss, damit sich der Titel behaupten kann.

"Und im Moment arbeitet das Team auch an der dritten Karte des Naraka-Spielpunkts. Und für die Zukunft versprechen wir unserer Community, dass wir mehr Inhalte liefern werden. Und sogar besser als das, was wir in den letzten zwei Jahren gemacht haben."

Du kannst Naraka: Bladepoint jetzt auf PC, PS5, Xbox One und Xbox Series spielen.