Wir werden der beste Kopfgeldjäger im Weltraum in High on Life 2 in der heutigen GR Live

Als die Menschheit erneut von der Galaxie bedroht wird, gibt es nur einen Kopfgeldjäger, der die Aufgabe meistert, finstere Alien-Pläne zu stoppen und gleichzeitig seine Schwester zu retten. Das sind wir, falls du das Wesentliche nicht verstanden hast, denn wir werden mit unserer sarkastischen Waffenauswahl in High on Life 2 Alien-Arsch treten.

Wie immer können Sie uns begleiten, wenn wir uns durch die Action-Fortsetzung von Squanch Games auf der heutigen GR Live Homepage oder auf unseren YouTube-, Twitch- und Facebook-Seiten vorstellen. Wir spielen ab der üblichen Zeit von 16:00 GMT/17:00 MEZ, also schaut unbedingt vorbei und schaut euch an, was Squanch Games gerade macht, falls ihr noch nicht die Gelegenheit dazu hat.

Wenn du darüber nachdenkst, das Spiel für dich selbst zu kaufen und tiefere Gedanken zu diesem kurzen, aber süßen Action-Abenteuer möchtest, kannst du hier unsere vollständige, ausführliche Rezension für eine vollständige Zusammenfassung von High on Life 2 lesen.