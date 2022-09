Wir werden Chrome in der neuesten Saison von Fortnite auf der heutigen GR Live

HQ

Die neueste Staffel von Fortnite begann erst vor ein paar Tagen und brachte eine Vielzahl neuer Features, Waffen, Gegenstände und Änderungen an Epic Games' Battle Royale's Island. Dies geschieht nämlich in Form des neuen Chrome-Effekts, der die Karte übernimmt und Strukturen, Spieler und mehr in eine glänzende alternative Version verwandelt.

Und während ihr euch im Cinematic-Trailer unten anschauen könnt, was Kapitel 3 Staffel 4: Paradise zu bieten hat, könnt ihr euch später auch unserer Rebeca anschließen, wenn sie im kommenden GR Live in eine Stunde der neuen Fortnite-Staffel eintauchen möchte.

Wie gewohnt könnt ihr euch zur gewohnten Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ in die Action einschalten und findet sie am typischen Ort der GR Live Homepage. Schauen Sie vorbei, um zu sehen, was diese neue Saison serviert.