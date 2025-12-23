Wir waren Grand Theft Auto: Tokyo näher, als man vielleicht denkt, so der ehemalige Rockstar-Entwickler

HQ

Auch wenn wir hier und da in Grand Theft Auto gelegentlich einen Spin-off hatten und die Serie London 1999 technisch gesehen durcheinanderbrachte, mochte Rockstar Amerika schon immer als Mittelpunkt für GTA. Als Satire auf die amerikanische und westliche Kultur gibt es nur wenige Orte, die besser zu Grand Theft Auto passen als die erkennbaren, weitläufigen Landschaften Amerikas.

Allerdings hätten wir an einer Stelle wirklich sehen können, wie Grand Theft Auto sich über den Nordpazifik und über das Philippinische Meer nach Japan führt und ein Spiel in Tokio enthält. In einem Interview mit Games Hub verriet der ehemalige technische Direktor von Rockstar North, Obbe Vermeij, wie nah wir daran waren, ein GTA-Spiel in einem anderen Land zu sehen.

"Wir hatten Ideen für GTA-Spiele in Rio de Janeiro, Moskau und Istanbul. Tokio hätte fast tatsächlich stattgefunden", erklärte er. "Ein anderes Studio in Japan wollte es machen, unseren Code nehmen und GTA: Tokyo machen. Aber das ist am Ende nicht passiert."

Obwohl die Ideen gut waren, sagt Vermeij, dass GTA zu diesem Zeitpunkt wirklich so gleichbedeutend mit Amerika war, dass die Leute es für ein zu großes Risiko hielten, das gute alte USA zu verlassen. "Die Leute lieben diese wilden Ideen, aber wenn dann Milliarden von Dollar darauf gesetzt sind, ist es zu einfach, zu sagen: Lass uns wieder das tun, was wir kennen, und außerdem ist Amerika im Grunde das Epizentrum der westlichen Kultur, sodass jeder die Städte kennt, selbst Menschen, die noch nicht dort waren. Sie haben ein mentales Bild der Städte", sagte er.

"Ich denke, es ist unwahrscheinlich, dass es das nächste Mal in Bogotá sein wird, vor allem, da mit dem größeren Projekt immer mehr Geld im Spiel ist. Es macht keinen Sinn, es aus Neuheitsgründen an einem ungewöhnlichen Ort anzusiedeln. GTA: Toronto? Es würde einfach nicht funktionieren."

Vermeij ist außerdem der Meinung, dass eine Rückkehr zu GTA: London oder ein Spiel, das in ganz Europa spielt, nicht funktionieren würde, da das Risiko zu groß ist, wenn wir mit Glück jedes Jahrzehnt nur ein Grand Theft Auto-Spiel bekommen. Zumindest fürs Erste freuen wir uns auf unsere Abenteuer im großartigen Bundesstaat Leonida.