Wir versuchen, in Sons of the Forest auf dem heutigen GR Live zu überleben

HQ

Seit seinem Debüt in Early Access hat Endnight's Sons of the Forest an Popularität gewonnen. Das Überlebensspiel, das die Spieler dazu auffordert, sich auf eine abgelegene Insel zu begeben, die von bösen Kannibalen bewohnt wird, um einen vermissten Milliardär zu retten, ist zu einem der größten und am meisten diskutierten Spiele des Jahres geworden, weshalb wir endlich herausfinden werden, was es bietet, indem wir uns heute in das Spiel vertiefen GR Live .

Ab der üblichen Zeit um 15:00 Uhr GMT / 16:00 Uhr MEZ wird unsere eigene Rebeca eine Stunde des Open-World-Survival-Horror-Spiels auf der GR Live-Homepage durchspielen.

Und bis wir live gehen, lest auch unsere Meinungen zum Early Access-Start in unserem Review hier.