Wir verraten euch, auf welche Teile der E3 2021 wir uns am meisten freuen

Einige Gamereactor-Redakteure und Mitarbeiter kamen diese Woche zusammen, um sich in Stimmung für die E3 2021 zu bringen. Kommende Woche starten die großen Konferenzen und Shows und wir sind schon sehr gespannt auf all das, was während der heißen E3-Tage gezeigt werden könnte. Unsere Reporter verraten euch im Video, was ihr von den vielen Übertragungen erwarten könnt und auf welche Teile der Präsentation ihr besonders gespannt sein solltet. Wir sprechen auch darüber, wie unsere Berichterstattung in den kommenden Wochen aussehen wird.