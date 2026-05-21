Wir verpassen blockige Kriminelle in Lego Batman: Legacy of the Dark Knight heute in GR Live eine Abreibung

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Diese Stadt ist plastikartig, klobig. Es braucht einen Helden, jemanden, der keine Angst hat, verrückte Objekte zu bauen, um Schurken zu besiegen, jemanden wie Lego Batman. Oder vielleicht genau Lego Batman. Die Rückkehr von TT Games auf die Straßen von Gotham ist eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2026, und jetzt liegt es endlich in unseren Händen.

Der erweiterte Zugriff für Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ist jetzt verfügbar, sodass wir, selbst wenn das Spiel erst morgen offiziell veröffentlicht wird, heute eine Stunde lang auf GR Live einsteigen können. Falls du die Deluxe Edition des Spiels noch nicht gekauft und selbst gesehen hast, kannst du eine Vorschau auf Action, Stealth, Open World und mehr über den GR Live-Kanal sowie unsere Twitch-, YouTube- und Facebook-Streams bekommen. Wie immer starten wir um 16:00 BST/17:00 MESZ.

Die Kombination von Arkham-ähnlichem Kampf mit klassischem Lego-Humor, einer Menge Easter Eggs, Geheimnissen und mehr zum Entdecken hat Lego Batman: Legacy of the Dark Knight bereits in den Tagen vor seiner vollständigen Veröffentlichung einen großen Eindruck hinterlassen. Wenn Sie unsere ausführliche Rezension lesen möchten, finden Sie sie hier.