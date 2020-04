Wir vergleichen Final Fantasy VII auf PS4 und PSX

Nostalgie-Brillen lassen uns oft mit verfälschtem Blick an etwas denken, das in Wahrheit weniger eindimensional war, als es sich bei vielen von uns abgespeichert hat. In Games führt dieses Phänomen dazu, dass Games viel besser aussahen, als es der Fall war. Mit potenten Remakes, wie dem von Resident Evil 3 (das heute erscheint) oder Shadow of the Colossus haben verschiedene Entwicklerteams gezeigt, dass sie durchaus in der Lage sind, den Zauber vergangener Erinnerungen wiederaufleben zu lassen. Ob auch das kommende Final Fantasy VII: Remake dazu in der Lage sein wird, haben wir uns diese Woche angeschaut.

Final Fantasy VII erschien vor 23 Jahren auf der ersten Playstation. Unser spanischer Kollege Juan A. Fonseca hat sich kürzlich mit dem klassischen Rollenspiel beschäftigt und einige ikonische Sequenzen aus der Switch-Version (die ein direkter Port des Originalspiels ist und die gleiche Präsentation der damaligen Inhalte bietet) mit der neuen Playstation-4-Version vergleichen. Wie die Low-Poly-Charaktere mit der spektakulären Neuinterpretation auf PS4 mithalten und warum Grafik eben nicht alles ist, das erfahrt ihr unten im Video.

Wir erinnern außerdem daran, dass der erste Teil von Final Fantasy VII: Remake viel offensichtlichere und radikalere Änderungen am ursprünglichen Spiel vornimmt. Diese Updates reichen bis zu dem Punkt, dass einige Designs und Szenarien nie mehr dieselben sein werden. Unsere Kritik zum Spiel lest ihr Anfang der kommenden Woche bei uns.