Wir verbrachten 4 Stunden mit Armored Core VI: Fires of Rubicon

Es ist 10 Jahre her, dass die mit Robotern gefüllte Actionserie Armored Core das letzte Mal erschienen ist. Damals ging es relativ unbemerkt vorbei, aber mit der Veröffentlichung von Armored Core VI: Fires of Rubicon könnte es nicht unterschiedlicher sein, denn das Interesse an der lang erwarteten Fortsetzung - und nicht zuletzt an den Machern dahinter - scheint fast so groß zu sein wie die Mechs selbst. In 10 Jahren hat sich FromSoftware von einem übersehenen und unauffälligen japanischen Spielestudio zu einem berüchtigten Kultentwickler mit sadistischen Tendenzen entwickelt und schließlich seine Position im kollektiven Bewusstsein als beliebte und bahnbrechende Spielefabrik gefestigt.

Trotz der Anzahl ist Armored Core VI: Fires of Rubicon tatsächlich das dreizehnte Spiel in einer Reihe voller Spin-offs und eigenständiger Erweiterungen. Zum Glück für diejenigen, die mit der Serie nicht vertraut sind, ist es auch ein Neustart, was nicht so überraschend ist. FromSoftware hat eine Vorliebe dafür, die gleichen Konzepte neu zu arrangieren und zu remixen, und nach 10 Jahren Funkstille lässt sich nicht leugnen, dass die Schiefertafel sauber gewischt wurde. Das Zentrum des Geschehens ist dieses Mal Rubikon 3, ein vom Krieg zerrissener und umkämpfter Planet, der in wahrer Dune-Manier die einzige Quelle der Galaxie für Coral ist, eine fast magische Ressource mit High-Tech-Eigenschaften. Die Menschheit hat bereits einmal versucht, den Planeten zu kolonisieren, mit katastrophalen Folgen, und jetzt, ein halbes Jahrhundert später und entschlossen, nicht aus der Geschichte zu lernen, versucht sie es erneut.

Typisch für die Serie - aber untypisch für die Titel, mit denen die meisten von uns den Entwickler assoziieren - ist das Storytelling in Armored Core VI ziemlich linear und expositionslastig. Fast von Anfang an wird man mit Informationen sowohl erzählerischer als auch lehrreicher Art bombardiert, zunächst durch Filmsequenzen und dann durch einen stetigen Strom von Updates und Briefings von Freunden und Feinden über das glühende Militärradio. Zwischen den Missionen, die in separaten Levels stattfinden, die oft in beliebiger Reihenfolge gespielt werden können, werden Sie durch Metal Gear Solid-ähnliche Codec-Gespräche über dies und das informiert, während verschiedene Dokumente im Zusammenhang mit der Aufgabe auf dem Bildschirm erscheinen. Ein gesichtsloser Charakter folgt dem anderen, während alle eifrig vor sich hin plaudern, aber es ist vor allem der ehrgeizige "Handler Walter", der große Pläne für C4-621 hat - der anonyme Spitzname des Spielers.

Auf den ersten Blick kann alles etwas überwältigend und unpersönlich erscheinen, und wenn Sie an die kryptischen Dialoge und die rätselhafte Erzählung von FromSoftware gewöhnt sind, können Sie sich auf etwas anderes gefasst machen. Verstehen Sie mich nicht falsch, es gibt immer noch Einblicke in Geheimnisse, in vergangene Geschichte und erhabene Tragödien, und es gibt sicherlich mehr unter der Oberfläche, als man auf den ersten Blick sieht. Aber der Übergang von Dark Souls' gebrochenem Fantasy-Mythos zu Call of Duty-artigen Hin-und-Her-Dialogen ist immer noch so etwas wie ein Klimawandel.

In ähnlicher Weise ist die traditionellere Art des Spiels, Missionen zu strukturieren, auch ein kleiner Kulturschock. Dies ist keine weite, offene Welt à la Elden Ring, sondern ein relativ linearer Verlauf durch verschiedene Missionen. Oft hat man Zugang zu mehreren Missionen gleichzeitig und kann sie daher auf jede beliebige Weise angehen, aber ich hatte Mühe, das narrative Gewebe zu spüren, das sie verbinden würde. Viele der Missionen sind recht formelhaft wie "Zerstöre die drei Artilleriebatterien" oder "Kämpfe dich durch die Feinde von A nach B", während andere einprägsamere Kulissen und actiongeladene Versatzstücke boten. Passend zum fast Arcade-ähnlichen Stil des Spiels erhältst du auch Punkte und einen Rang, der auf deiner Leistung basiert, und noch überraschender ist, dass es sogar Kontrollpunkte auf dem Weg gibt, an denen du neu starten oder die Ausrüstung wechseln kannst.

Als einer der begehrten Armored Core-Piloten ist es nun nicht deine Aufgabe, die verfallende Welt von Rubicon 3 zu dokumentieren, sondern die Resistance zu zerstören, die sich darauf verstecken. Und um das zu tun, musst du in der Lage sein, den gepanzerten Kampfroboter zu steuern, den du erhalten hast. Er kann springen und springen, in alle Richtungen ausweichen und sogar kurz in der Luft schweben. Während es sich langsam und methodisch bewegen kann, werden Sie normalerweise elegant hin und her skaten, um den Schwärmen von Projektilen auszuweichen, die sofort den Luftraum füllen. Vier gewaltige Waffensysteme, eines für jeden Schulterknopf, sind auf dem Monstrum versteckt, und mit deren Hilfe - und dem fortgesetzten Einsatz geschickter Ausweichmanöver - ist der Sieg natürlich sicher.

Die "dritte" Dimension spielt dabei eine wichtige Rolle. Du springst über die Feinde hinweg, weichst ihren Raketensalven in der Luft aus und saust blitzschnell von einem Ende der Umgebung zum anderen. Die Feinde sind zahlreich und ihre Projektile sausen ständig um deine Ohren, während der Bildschirm mit verschiedenen Warnmeldungen aufleuchtet. Es kann überwältigend und stressig sein, weshalb die Entwickler versucht haben, die wichtigsten Informationen in der Mitte des Bildschirms um Ihr Fadenkreuz herum zu sammeln. Ein großer Teil der Beherrschung - oder bescheidener ausgedrückt des Verständnisses - der hektischen Kämpfe in Armored Core VI besteht daher zweifellos darin, die vielen Variablen (Aufladezeiten, Abklingzeiten, feindliche telegraphierte Angriffe usw.) lesen zu können, ohne in Panik zu geraten.

Maßstab und Schwerkraft sind knifflige Dinge in einem Spiel wie diesem. Ein Kampfroboter von der Größe eines Wohnblocks muss sich schwer und bedeutsam anfühlen, aber er muss auch schnell reagieren und bequem zu steuern sein. Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, dies zu tun, aber in einem Spiel, das sich auf schnelle Reflexe konzentriert, wurde die reaktionsschnelle Steuerung letztendlich über das Gefühl von Gewicht und Masse gestellt. Sicher, du durchbrichst mühelos Stacheldrahtzäune und kannst dich kaum hinter einem Hochhaus verstecken, aber proportional fühlt sich dein Charakter nicht größer oder schwerer an als in vielen anderen Spielen. Aus diesem Grund und aufgrund der unsichtbaren Wände, die Bereiche willkürlich abgrenzen, hat Armored Core VI manchmal eine videospielähnliche Pappmaché-Qualität.

Ausdauer, Reflexe und Präzision spielen in Armored Core VI eine große Rolle, und im Gegensatz zu Dark Souls kannst du dich nicht einfach hinter einem Schild verstecken, während du das Verhalten des Gegners in deinem eigenen Tempo studierst. Jeder Schuss zählt, und mit nur drei Heilgegenständen, vier unabhängigen Waffen und einer 360-Grad-Bewegung ist die Anzahl der Entscheidungen, die du pro Sekunde treffen kannst und muss t, viel höher, als jeder schwertschwingende Untote bewältigen kann. Mit anderen Worten, Armored Core VI ist ein Spiel, das gelernt werden muss, was sowohl entmutigend als auch ansprechend ist.

Glücklicherweise trägt das Spiel dieser Tatsache mit einer umfassenden Reihe von Testmissionen Rechnung, die Sie parallel zur Kampagne des Spiels abschließen können. Hier hat mich das Spiel wirklich beeindruckt; Nicht so sehr wegen der Testmissionen selbst, sondern wegen dem, was sie gezeigt haben: Unübertroffene Flexibilität, um deinen Kampfroboter an deine Bedürfnisse und deinen Spielstil anzupassen. Die Freiheit, Waffen, Rüstungen und verschiedene Unterstützungssysteme auszutauschen, ist zweifellos der verstärkte Kern des Spielerlebnisses. Es gibt Plasmagewehre, Raketenwerfer, Rollkanonen und Abwehrschildgeneratoren. Es gibt Roboter, die über Gebäude springen, unbegrenzt schweben oder auf raupenartigen Füßen von einer Seite zur anderen driften können. Es gibt zentrale Kerne, die mehr Energie produzieren, aber viel wiegen, und umgekehrt. Und sie alle lassen sich in einer Vielzahl von Kombinationen zusammenstellen.

Nach ein paar Stunden, in denen ich nicht wirklich von der Erzählung, der traditionellen Missionsstruktur oder der rostbraunen Welt des Spiels gefesselt war, hat Armored Core VI es bei mir endlich Klick gemacht. Die Art und Weise, wie Sie Ihren Roboter zusammenbauen, verändert die Erfahrung radikal, und ich war plötzlich begeistert, sowohl zu experimentieren als auch zu sehen, was andere vorhaben. Selbst die Handvoll Rollenspielstatistiken (Gewicht, Rüstungswert, Energieverbrauch), die dabei helfen, die verschiedenen Waffen und Ausrüstungsgegenstände zu definieren und auszubalancieren, können durch die unorthodoxen "Software-Updates", die nach und nach freigeschaltet werden können und die Spielregeln grundlegend verändern, etwas ignoriert oder umgangen werden.

Unnötig zu erwähnen, dass ich mit nur vier Stunden und einem begrenzten Budget für den Kauf von Waffen- und Rüstungsteilen nicht einmal einen Bruchteil der Möglichkeiten testen konnte, die das Spiel bietet. Die Freiheit - und der Wiederspielwert, den sie generiert - sind für mich jedoch die stärkste Qualität des Spiels. Egal, ob dein Traumroboter schnell und wendig oder groß und schwer bewaffnet ist, ob du den Feind aus der Ferne bombardieren oder ihn aus nächster Nähe mit Laserklingen spalten willst, ich garantiere dir, dass du etwas bauen kannst, das ins Spiel passt. Und diese vielversprechenden Zeichen, gekrönt von einem spannenden Endbosskampf, der auch auf eine erzählerische Wendung hindeutete, bedeuteten letztendlich, dass Armored Core VI Lust auf mehr machte.

Armored Core VI: Fires of Rubicon stellt einen wichtigen Moment für FromSoftware dar. Die Glut einer alten Kultserie wurde wiederbelebt und gleichzeitig die Fackel weitergegeben, denn nicht mehr der legendäre Hidetaka Miyazaki selbst, sondern der jüngere Masaru Yamamura leitet die Entwicklung. Ich selbst habe einen Funken in meinem Herzen gespürt und kann es kaum erwarten zu sehen, ob das Spiel ein Feuer entfacht, wenn es am 25. August 2023 erscheint.