Wir veranstalten heute Abend einen Blick auf den Xbox Games Showcase

HQ

Da wir am Freitag über den Summer Game Fest-Stream berichtet haben, erwarten Sie das Gleiche im Laufe des Tages, wenn wir in alles eintauchen, was Xbox für die nächsten 12 Monate und darüber hinaus geplant hat.

Während Xbox einige andere Streams hostet, werden wir hier zweifellos die größten Ankündigungen, Enthüllungen und Updates erhalten, also verpassen Sie es nicht. Wenn Sie den Stream verfolgen möchten, können Sie dies auch auf unserer GR Live-Homepage tun, wo wir Sie über alle Vorgänge auf dem Laufenden halten.

Ihr könnt ab 18:00 Uhr BST/19:00 Uhr MESZ an diesem besonderen Stream teilnehmen, und danach werfen wir auch einen Blick auf das neue Gameplay von Call of Duty: Black Ops 6.